Очереди за бензином в Крыму запечатлели на спутниковых снимках

Из-за ударов украинских дронов по российским нефтебазам, складам и объектам логистики в оккупированном Крыму почти не осталось бензина, и топливный кризис на полуострове достигает своего пика. О масштабах коллапса свидетельствуют многокилометровые очереди у АЗС на полуострове, которые отчётливо видны на спутниковых снимках.

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Сообщество Dnipro Osint опубликовало спутниковые снимки, на которых запечатлены очереди у заправок в Севастополе. Аналитики также показали для "сравнения" очередь к АЗС в оккупированном Мелитополе.

"Эти очереди были найдены методом проб и ошибок, без особых усилий. Это показывает, насколько их много", – отметили в Dnipro Osint.

Так, на обнародованных спутниковых снимках видны очереди к случайно выбранным трем севастопольским заправкам, которые достигают от 200 до 500 метров.

Севастополь:

200-метровая очередь к заправке СНП АЗС №2.

500-метровая очередь к АЗС "Таврида"

200-метровая очередь к АЗС ТЭС.

Мелитополь:

Очередь длиной 550 метров к АЗС "Параллель".

Топливный коллапс в Крыму

Серия успешных операций Сил обороны Украины серьезно повредила логистические пути РФ, включая мосты (Чонгарский, Генический) и нефтебазы.

Доставка топлива на полуостров затруднилась: перевозку в бочках и канистрах запретили на двух основных сухопутных направлениях — через Чонгар и через Армянск. Из-за этого часть машин разворачивают ещё на подъезде, в частности возле Новоалексеевки и Новотроицка, а часть потока перенаправляют на другие маршруты.

А сам дефицит на заправках Крыма пытаются сдержать талонами и лимитами, однако это не помогает.

Так, в Севастополе сначала отпускали не более 20 литров топлива на человека. Впоследствии продажу на обычных АЗС вообще приостановили, перенаправив топливо исключительно на нужды государственных служб.

Топливный кризис в России

Масштабный дефицит автомобильного топлива в России начал стремительно обострятьсяв конце июня и в начале июля 2026 года. Проблемы с бензином и дизельным топливом охватили более десятка регионов страны, вынудив местные власти привлекать силовиков для поддержания порядка у заправок.

Топливный кризис в РФ уже выходит далеко за рамки неудобств для водителей. Дефицит бензина парализует транспорт, сказывается на вывозе мусора и угрожает аграрному сектору.

В Забайкальском крае России происходит настоящий транспортный коллапс. В Чите зафиксировали многокилометровую очередь на заправке "Роснефти", в которой одновременно стоят многие сотни автомобилей, водителям приходится ждать топливо по несколько суток.

А власти Иркутской области РФввели режим повышенной готовности из-за ситуации с дефицитом топлива в регионе. Для водителей ввели ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, а предприятиям, не обеспечивающим жизнедеятельность населения, рекомендовали максимально перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин впервые публично признал, что после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в РФ возникли проблемы с обеспечением автомобильным топливом. Во время совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом он заявил, что в стране сохраняются очереди на автозаправочных станциях и дефицит отдельных марок бензина.

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