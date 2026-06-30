Второй за один день: еще один европейский гранд вылетел с ЧМ-2026. Видео

Сборная Нидерландов проиграла Марокко в матче 1/16 финала первенства планеты 2026 года и стали вторым топ-участником после Германии, который покинул турнир в Северной Америки. В битве седьмой и восьмой команд мирового рейтинга "оранье" были фаворитами, но упустили победу в основное время и была слабее в серии пенальти – 2:3.

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Несмотря на свой статус аутсайдера, именно африканская команда во многом диктовала условия на поле. Центральной фигурой в ее состав был капитан команды из французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими вел своих партнеров вперед, создав для них несколько голевых моментов.

Подопечные Рональда Кумана в свою очередь явно нервничали. Их вратарь Барт Вербрюгген уже впервые 20 минут сотворил два роскошных сейва, не дав соперникам открыть счет.

И все же именно европейцы забили первыми. На 72-й минуте им удалась стремительная контратака, которую ценой повреждения завершил вингер "Ливерпуля" Коди Гакпо. Однако "оранжевым" не удалось удержать победный счет – на 90+1-й минуте центральный защитник английского "Фулхэма" Исса Диоп вколотил головой мяч в сетку после навеса с правого фланга.

Дополнительные полчаса получились пресными и судьба противостояния решалась в серии пенальти. А здесь нидерландцы не забили трижды, угодив в штангу, пробив мимо, а еще один мяч отбил вратарь Марокко. Таким образом, африканцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с Канадой.

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