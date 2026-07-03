Хотели отдать металлолом? Стали известны подробности отказа Украины от польских МиГ-29

Официальная причина отказа Польши от передачи украинцам самолетов МиГ-29 не совсем соответствует действительности. На самом деле Киев просил Варшаву модернизировать эту технику из-за ее плохого технического состояния, но Польша отказалась оплачивать это за свой счет.

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Такую версию событий опубликовало польское издание Onet, ссылаясь на информацию от источников. Напомним, что официально причиной отказа называлось отсутствие договоренности о предоставлении Польше технологий беспилотников.

Представители Киева приезжали в Польшу

В СМИ заявили, что украинские делегации в течение последних месяцев посещали Польшу, чтобы оценить техническое состояние 14 постсоветских истребителей, размещенных на 22-й тактической авиабазе в Мальборке. Самолеты годами не модернизировались, и украинские эксперты это заметили. Они оценили истребители как "значительно изношенные" и "изношенные", а особую обеспокоенность вызвало неудовлетворительное состояние шасси.

В итоге представители Киева сообщили, что готовы принять МиГ-29 – но при условии, что Польша проведет капитальный ремонт и модернизирует их за свой счет на военном авиационном заводе в Быдгоще.

"Мы не могли на это согласиться", – сообщил Onet источник, связанный с польским правительством.

Другой собеседник, связанный с польской оборонной промышленностью, рассказал, что украинцы после начала большой войны начали ремонтировать и совершенствовать свои МиГи именно в Быдгоще, но оплачивали услуги из собственного бюджета. "На этот раз они хотели, чтобы за это платил наш правительство", – сказал информатор.

Для Министерства национальной обороны РП такое условие оказалось неприемлемым из-за высокой стоимости.

"Когда Польша отказалась финансировать эту работу, украинцы потеряли интерес к нашим МиГам", – утверждает источник Onet. Аналогичную информацию изданию также предоставил источник из Минобороны Польши.

В Варшаве связали это решение с отсутствием доступа к дронным технологиям

Журналисты заявили, что польское правительство решило связать этот вопрос с проблемой отсутствия технологического трансфера со стороны Украины только тогда, когда у общественности начали возникать вопросы, когда будут переданы МиГи.

Собеседники издания считают, что украинцы по-прежнему заинтересованы в польских истребителях, но они якобы "вели жесткую игру" на переговорах и выдвигали "сложные условия". Что касается польской стороны, то она не смогла уточнить, чего именно ожидает взамен.

"Технологии дронов – это настолько широкое понятие, что в него можно вплести что угодно. Проблема в том, что Министерство национальной обороны не смогло обсудить конкретику, поэтому украинцы отказались от участия", – сообщил один из источников, назвав ситуацию "фестивалем некомпетентности". По его словам, политический конфликт между соседними государствами также "нанес большой ущерб".

"Правительство и Минобороны сейчас настолько напряженых, что даже если нам не нужно оборудование и было бы лучше передать его Украине, они не сделают это бесплатно. Проблема в том, что Минобороны не знает, чего оно хочет в плане технологий беспилотников, и поэтому не может вести переговоры с украинской стороной. Я знаю лишь, что польские компании – как гражданские, так и Польская группа вооружений – гораздо лучше справляются с этим сотрудничеством. Они пытаются что-то сделать с украинцами. Однако моя претензия к Министерству национальной обороны заключается в том, что они не знают, что происходит", – рассказал бывший военный офицер, сотрудничающий с украинской армией.

По словам военных, польские МиГ-29 все еще могли бы быть полезными, если бы их модернизировали, но со временем это станет невозможным. "Вскоре эта техника станет практически непригодной для восстановления", – сказал СМИ пилот, имя которого не разглашается.

Как писал OBOZ.UA, 3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве. Он подчеркнул, что Польша имеет жизненно важное значение для Украины – так же, как и Украина для Польши. Глава украинского МИД предложил комплекс мер, которые помогут выйти из кризиса в отношениях между странами.

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