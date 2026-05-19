'Друг Шевченко? Так можно и кума взять': экс-игрок 'Шахтера' оценил назначение Мальдеры тренером сборной Украины

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей скептически высказался о назначении итальянца Андреа Мальдеры на пост главного тренера сборной Украины. По мнению экс-нападающего "сине-желтых", иностранному специалисту понадобиться немало времени для того, чтобы изучить наш футбол.

Об этом Воробей заявил в комментарии порталу Sport.ua. Один из лучших бомбардиров в истории горняцкого клуба (114 голов, второе место после Луиса Адриано) также раскритиковал президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко, который выступил главным инициатором прихода Мальдеры.

"При выборе наставника необходимо учитывать его опыт работы, чтобы он находился внутри страны, следил за нашим чемпионатом. А Мальдере только предстоит с этим познакомиться. Настораживает еще и то, что Мальдера раньше никогда не был главным тренером, только помощником. И это, на мой взгляд, самый главный минус. Просто брать, что это друг Андрея Шевченко? Так можно и кума, и свата взять на работу. Я могу ошибаться, но пока это не настраивает на оптимистический лад", – сказал Воробей.

Ранее легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо также критически высказался о назначении итальянца новым главным тренером сборной Украины. Напомним, Мальдера подписал с УАФ контракт на два года с опцией продления.

