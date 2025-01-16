'До конца карьеры': теннисистка Костюк объявила жесткий бойкот россиянам

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк раскритиковала международные организации в своем виде спорта за допуск российских спортсменов к турнирам. Наша соотечественница также выразила категоричную позицию в отношении представителей РФ, отметив, что больше никогда не станет пожимать им руку.

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Об этом Костюк заявила в интервью порталу TennisUptoDate. 22-летняя киевлянка подчеркнула, что в легкой атлетике российских спортсменов нет даже в нейтральном статусе, а в теннисе они соревнуются так, будто их страна в феврале-2022 не совершала позорное вторжение в Украину.

"Я определенно могу сказать, что пока идет война, мы ни за что не пожмем им руки. Я не могу сказать, что произойдет после войны. Но лично я не пожму им руки до конца своей карьеры. Это моя позиция. Я смотрю на другие виды спорта, например, легкую атлетику, и этих спортсменов там нет. Я все время задаюсь вопросом, почему они в теннисе. Что делает теннис другим? Почему им выпала честь быть здесь и соревноваться? Моя семья находится в Украине. Каждой ночью они подвергаются опасности", – сказала Костюк.

Накануне Марта в блестящем стиле вышла в третий круг Australian Open-2025, выиграв один сет в матче с соперницей из Германии со счетом 6:0.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла матч Australian Open-2025 со счетом 12:1.

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