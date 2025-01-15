Украинка Костюк выиграла сет 6:0 и уничтожила соперницу на Australian Open-2025. Видео

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк в блестящем стиле вышла в 1/16 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2025. Киевлянка уверенно справилась с представительницей Германии Юле Нимайер, разгромив соперницу в двух партиях – 6:3, 6:0.

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Для триумфа Костюк понадобилось всего лишь 64 минуты. За это время украинская теннисистка подала три раза навылет, реализовала пять из шести брейкпоинтов и выиграла 14 активных розыгрышей.

Также Марта отлично показала себя в игре у сетки, где она выиграла девять из 12 мячей. В пассиве нашей теннисистке четыре двойные и 17 невынужденных ошибок.

22-летняя Костюк во второй раз в карьере сумела всухую выиграть сет на Australian Open. Впервые ей это удалось в 2018 году, когда на тот момент дебютантка супертурнира сенсационно выбила чешку Барбару Крейчикову (6:3, 5:7, 6:0).

За путевку в четвертый круг соревнований первая ракетка Украины сразится с победительницей пары Паула Бадоса (Испания) – Талия Гибсон (Австралия).

С испанской теннисисткой Марта уже дважды играла на турнире в Мельбурне и оба раза проиграла – в 2019-м и 2022-м годах.

Как сообщал OBOZ.UA, муж Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис одержал победу на престижном турнире категории ATP 250 в Окленде, завоевав свой 13-й титул в карьере.

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