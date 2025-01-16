Украинская теннисистка выиграла матч Australian Open со счетом 12:1

Украинская теннисистка Даяна Ястремская эффектно пробилась в третий круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open-2025. Наша соотечественница просто снес с корта соперницу из Черногории Данку Ковинич, отдав ей лишь один гейм, – 6:0, 6:1.

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Поединок продлился всего 51 минуту. За это время одесситка трижды подала навылет, реализовала шесть из семи брейкпоинтов, а также выиграла 18 активных розыгрыша.

В свой пассив Ястремская записала одну двойную и шесть невынужденных ошибок. Даяна добилась самой крупной победы в своей карьере на супертурнире в Мельбурне. До этого в 2018 году она обыгрывала словенку Каю Югань со счетом 6:1, 6:1.

За путевку в 1/8 финала Australian Open-2025 наша соотечественница поспорит в поединке против седьмой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Теннисистки впервые встретятся друг с другом на профессиональном корте. Более того, спортсменки еще никогда не играли в Мельбурне с представителями стран, флаги которых они защищают.

Отметим, что участницей 1/16 финала также стала Элина Свитолина, которая обыграла американку Каролин Доулхайд – 6:1, 6:4.

Как сообщал OBOZ.UA, лучшая теннисистка Украины Марта Костюк, выиграв сет 6:0, вышла в третий круг Australian Open-2025.

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