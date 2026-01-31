'Днепр' обыграл 'Черкаськи Мавпы', поражение 'Киев-Баскета'. Результаты Суперлиги GGET 31 января

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 31 января, состоялись очередные поединки Суперлиги GGBET. "Днепр" одержал разгромную победу над "Черкасскими Мавпами" со счетом 101:70, а "Кривбасс" обыграл "Киев-Баскет" в Ровно (89:63).

Черкасские Мавпы активно начали игру, и Владимир Коваль при счете 2:6 вынужден был брать быстрый тайм-аут. После него Днепр сделал рывок 11:0, выиграл первую четверть 28:11 и дальше доминировал на площадке. В середине третьей четверти Днепр достиг преимущества 37 очков, после чего тренерский штаб Днепра дал отдых основным игрокам и игра выровнялась.

У Днепра Станислав Тимофеенко стал самым результативным в матче с 20 очками, у Владимира Конева 18 очков. У Черкасских Мавп Уче Дибиамака набрал 18 очков, а Даниил Пирогов записал в актив 16 очков и 7 подборов.

Черкасские Мавпы потерпели десятое поражение подряд, Днепр выиграл 17 матч из 19, что позволяет днепрянам уверенно занимать первое место.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

СК Шинник, Днепр

Днепр — Черкасские Мавпы 101:70 (28:12, 24:21, 30:15, 19:22)

Днепр: Бондарчук 11 + 6 передач, Дубоненко 6, Сипало 8 + 8 подборов, Тимофеенко 20 + 5 подборов, Горобченко 0 + 6 передач – старт; Конев 18, Загреба 14 + 7 подборов, Сорочан 12, Закурдаев 7, Колдомасов 3, Попов 2, Дружелюбов 0

Черкасские Мавпы: Марченко 0, Холод 6+5 подборов, Пирогов 16+7 подборов, Гэмлин 9+5 подборов, Кошеватский 14+5 подборов+7 передач – старт; Дибиамака 18, Голенко 4, Фесун 3, Андрущенко 0

Кривбасс второй раз в сезоне победил Киев-Баскет

Кривбасс одержал победу над Киев-Баскетом в матче 11-го тура регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев столичный клуб в Ровно со счетом 89:63.

Команда Евгения Исакова удерживала лидерство большую часть игрового времени, получив окончательное преимущество в счете на экваторе третьей четверти — с того момента Кривбасс лидерство киевлянам уже не отдавал.

Криворожане реализовали 13 из 20 трехочковых бросков, продемонстрировав впечатляющие 65% попаданий на периметре. Лучшими бросковыми показателями команда из Кривого Рога компенсировала проигранный подбор.

Лучшим игроком матча стал американский защитник Кривбасса Мартин Хилл, у которого 27 очков, 9 подборов, 5 перехватов, 4 передачи и 1 блок-шот. Хилл повторил рекорд сезона, продемонстрировав показатель рейтинга эффективности 37 баллов.

Также стоит отметить 5 трехочковых попаданий из 7 Артема Водолазского, который набрал 16 очков и Дмитрия Триколенко, который, выйдя со скамейки, набрал 15 очков, сделал 6 подборов и 4 блок-шота. У Киев-Баскета лучший матч в карьере сыграл Артем Смитюх — 17 очков, 9 подборов, 5 передач, 5 перехватов (РЭ 29).

Кривбасс приблизился к Киев-Баскету в турнирной таблице на дистанцию одной победы. Во втором матче уикенда команда из Кривого Рога сыграет против Ровно, а Киев-Баскет будет противостоять Нико-Баскету.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ-4

Киев-Баскет — Кривбасс 86:93 (23:23, 20:24, 17:21, 26:25)

Киев-Баскет: Сушкин 22 + 5 подборов + 3 передачи - 5 потерь, Романица 18, Смитюх 17 + 9 подборов + 5 передач + 5 перехватов, Бублик 8, Сандул 6 + 6 подборов — старт, Малич 8, Карпюк 7 + 9 подборов, Колаволе 0

Кривбасс: Хилл 27 + 9 подборов + 5 перехватов + 4 передачи - 4 потери, Водолазский 16, Далкорт 12 + 4 передачи, Пикок 11 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота, Скира 0 — старт, Триколенко 15 + 6 подборов + 4 блок-шота, Бибков 12, Бречка 0, Мельник 0, Василенко 0, Мельник 0