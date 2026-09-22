Для России официально послабили правила допуска к международным турнирам. Что изменилось и для кого

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в сезоне-2026/27. В обновленных правилах сохранены требования к нейтральному статусу, но изменен подход к спортсменам, связанным с армейскими и силовыми спортивными обществами.

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Одно из ключевых изменений касается критерия, связанного с военными и силовыми структурами. Из требований убрали упоминание "аффилированных структур". Теперь ограничение распространяется лишь на спортсменов, которые добровольно заключали контракт непосредственно с вооруженными силами или органами национальной безопасности России и Беларуси.

Таким образом, формальная принадлежность спортсмена к армейскому или силовому спортивному обществу сама по себе не исключает возможность получения нейтрального статуса. Это может открыть путь к допуску спортсменам таких организаций, как ЦСКА и "Динамо", если у них отсутствует личный контракт с армией или органами национальной безопасности.

При этом остальные основные условия сохраняются. Российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Национальные флаги, гимны и другая символика России и Беларуси запрещены . Также необходимо подписать декларацию о нейтралитете и соблюдать антидопинговые требования FIS.

Для получения статуса спортсмен должен самостоятельно подать заявку в FIS. Федерация проводит проверку соответствия установленным критериям, а при выявлении нарушения после одобрения заявки нейтральный статус может быть аннулирован.

Национальные команды России и Беларуси по-прежнему не допускаются к соревнованиям FIS. Индивидуальные нейтральные спортсмены не могут участвовать в соревнованиях с командным зачетом.

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