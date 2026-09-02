"Запрещено". Россию вернули в еще одни соревнования, но есть нюанс

Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение о допуске беларуских и российских спортсменов в так называемом нейтральном статусе с нового сезона. При этом представители двух стран смогут выступать лишь в индивидуальных соревнованиях.

Видео дня

Об этом в пресс-службе FIS заявили в ответ на запрос портала Sport24 после официального объявления своего решения. Отмечается, что атлетам из России и Беларуси категорически запрещено использовать национальную символику, а также они должны будут подписать декларацию о нейтралитете, что в РФ считают осуждением преступной войны против Украины.

"Участие спортсменов будет возможно исключительно в индивидуальных соревнованиях. Использование национальной символики, включая флаги, гимны и национальную экипировку, запрещено. Спортсмены также должны соответствовать всем действующим антидопинговым требованиям. Соблюдение принципов нейтральности будет постоянно контролироваться, а в случае их нарушения предусмотрены санкции", – говорится в сообщении.

При этом министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил, что в отношении россиян якобы не будут проводиться проверки на "нейтральность".

Как сообщал OBOZ.UA, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, который в марте-2022 принимал участие в провоенном митинге в Москве, выразил возмущение тем, что ему было отказано в получении так называемого нейтрального статуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!