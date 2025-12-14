УкраїнськаУКР
"Дерись со мной в Киеве в 2026-м!" Непобедимый "нигерийский Кличко" бросил вызов Усику

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,6 т.
Нигерийский супертяжеловес Айк Ибеабучи (21-0, 16 КО), которого прозвали "нигерийским Кличко" за мощный стиль и амбиции, а также стремление побить легендарный рекорд Джорджа Формана, публично вызвал чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александру Усику (24-0, 15 КО) на бой, предложив провести поединок в Киеве в 2026 году. 52-летний боксер заявил, что именно украинская столица должна стать местом защиты титулов абсолютного чемпиона мира.

Ибеабучи подчеркнул статус Усика как абсолютного чемпиона и национального героя Украины. По его словам, он готов драться с украинцем на его земле и доказать, что его нокаутирующая мощь никуда не исчезла, несмотря на возраст.

"Ты абсолютный чемпион. Ты чемпион Украины. Дерись со мной здесь, в Киеве, в 2026 году. Мир хочет увидеть, вернулся ли во мне прежний огонь. Когда я побью Кабиру, я докажу свое право претендовать на твои титулы. Я сделал свою часть работы и стряхнул ржавчину двух десятилетий. Теперь я обращаюсь к единственному человеку, который имеет значение. Ты говоришь, что дерешься за свой народ. Я даю тебе шанс сделать это: защищай свои титулы и защищай свою страну", — цитирует Ибеабучи World Boxing News.

Нигериец также отметил, что место проведения потенциального боя не имеет принципиального значения, поскольку его удар одинаково опасен в любой точке мира. Он добавил, что намерен нокаутировать Усика и провести историческую параллель с победой Джорджа Формана над Майклом Мурером, чтобы стать самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Неважно, будет ли бой в Украине, Великобритании, Нигерии или США. Моя нокаутирующая сила везде одинакова. У моей силы есть виза, и она путешествует по всему миру. Я нокаутирую тебя так же, как Джордж Форман нокаутировал Майкла Мурера. Я заберу титулы, которые по праву принадлежат мне, и стану самым возрастным чемпионом в истории супертяжелого веса", — добавил боксер.

Ибеабучи, известный по прозвищу "Президент", отдельно остановился на природе своей ударной мощи, отметив, что она основана не только на физике, но и на технике и рычагах. По его словам, скорость и выносливость со временем уходят, но по-настоящему тяжелый удар остается.

"Моя сила не зависит от того, как быстро я двигаюсь или как долго могу держать темп. Она зависит от техники и рычагов. Я все еще способен уронить локомотив. Когда я ударю тебя, ты почувствуешь 21 победу и 16 нокаутов моего прошлого и голод моего будущего", — подытожил Ибеабучи.

Перед возможным вызовом Усику нигерийский боксер проведет бой 24 декабря 2025 года в Лагосе против Кабиру Товолави. Поединок состоится в рамках турнира Prizefighting.tv и станет, по словам Ибеабучи, доказательством того, что он готов к титульному шансу.

Александру Усику сейчас 38 лет, на его счету 24 победы без поражений и статус абсолютного чемпиона мира в крузервейте и супертяжелом весе, а также олимпийское "золото". Айк Ибеабучи остается непобежденным на профессиональном ринге с рекордом 21 победа, 16 из которых нокаутом, и в разное время побеждал таких соперников, как Дэвид Туа и Крис Бёрд.

Как сообщал OBOZ.UA, Ибеабучи официально возобновил карьеру в августе. В своем первом бою с 1999 года боец разгромил 40-летнего соотечественника-джорнимена Идриса Афинни (18-9-2, 15 КО).

В конце 1990-х Ибеабучи считался восходящей звездой дивизиона: он одержал 20 побед (15 нокаутом), побеждал Дэвида Туа и отправлял в нокаут Криса Бёрда, однако в 1999 году оказался за решёткой и лишился шанса на титул.

Тогда еще 26-летний Ибеабучи получил приговор суда за избиение с намерением совершить преступление и попытку сексуального насилия.

В 2015-м он вышел на свободу и собирался вернуться в ринг, но спустя год вновь оказался за решеткой за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Окончательно нигериец освободился лишь в 2020 году. Его признали неподсудным из-за биполярного расстройства.

Чтобы побить рекорд, нигериец должен будет победить действующего абсолютного чемпиона Александра Усика, который недавно нокаутировал Даниеля Дюбуа. Сам Ибеабучи называет украинца "временным хранителем" своих поясов.

