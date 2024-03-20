Дебют в сборной! Сын Шевченко помог Украине добыть победу в элит-раунде отбора на чемпионат Европы по футболу-2024 U-19

17-летний сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко дебютировал за юношескую национальную сборную. Второй ребенок легендарного нападающего впервые сыграл в желто-синей футболке в первом раунде элит-раунде отбора Евро-2024 (U-19) против сверстников из Северной Македонии.

Стартовый поединок мини-турнира в македонском Скопье на FFM Training Centre завершился со счетом 2:0 в пользу наших соотечественников. Кристиан Шевченко появился на поле на 79-й минуте заменив Геннадия Синчука.

Подопечные Дмитрия Михайленко уверенно начали встречу, открыв счет перед самым перерывом. На 46-й минуте после подачи углового Кревсун уверенно сыграл на подборе, дальним ударом сделав счет 1:0.

На самом старте второго тайма Пономаренко точным "выстрелом" из-за пределов штрафной увеличил преимущество сборной Украины. Под конец игры македонцы остались в меньшинстве.

23 марта Украина (U-19) сыграет против Латвии U-19. 26 марта запланирована игра против Швейцарии U-19. Победитель группы выходит в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА на ЧМ-2025 U-20.

Андрей Николаевич у себя в Instagram поздравил сборную, прокомментировав и выступление своего сына.

"Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам. Особая радость – поздравить игрока под номером 7 с дебютом в юношеской сборной", - написал Шевченко-старший.

Как сообщал OBOZ.UA, Шевченко-младший феерически дебютировал за молодежную команду "Уотфорда". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

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