Сын Шевченко забил победный гол в Англии и вывел свою команду в финал Кубка лиги. Видео

Сын президента Украинской футбольной ассоциации (УАФ) Андрея Шевченко провел великолепный матч в Кубке Лиги профессионального развития против "Бернли". Кристиан Шевченко своими действиями вывел молодежную команду "Уотфорда" в финал.

На 61-й минуте получив пас с левого фланга Шевченко-младший не без помощи рикошета забил первый гол в игре, который стал победным. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0.

В финале команда сыграет с победителем пары "Кру Александра" – "Флитвуд".

Не так давно второй ребенок Андрея Николаевича отметился потрясающим ударом в Англии. Кристиан забил гол-шедевр за "Уотфорда" U-17 в поединке против "Миллуолла".

Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал двухлетний контракт. Играет за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

На портале Тransfermarkt указано, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Польши и Англии. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

В интервью Роману Бебеху Андрей Шевченко утверждал, что его сын будет выступать в футболке Украины, если позволит уровень.

Как сообщал OBOZ.UA, Кристиан успешно провел свой первый поединок за английский клуб "Уотфорд". 17-летний футболист дебютировал в составе юношеской команды U-21.

Кристиан вышел на замену в кубковой игре против "Тринг Атлетика" на 75-й минуте, а на 91-й заработал пенальти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!