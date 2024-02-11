Уже подал документы. СМИ раскрыли, какое гражданство получает сын Андрея Шевченко

Второй сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко получает паспорт с трезубцем, пишет sport.ua. Согласно информации СМИ, Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

Кристиан Шевченко начинал свою карьеру в академии "Челси". Летом 2023 года перешел в состав "Уотфорда", с которым подписал двухлетний контракт. Играет за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

На портале Тransfermarkt указано, что Шевченко-младший может играть за сборные Украины, США, Польши и Англии.

В интервью Роману Бебеху Андрей Шевченко утверждал, что его сын будет выступать в футболке Украины, если позволит уровень.

"Для того чтобы он заиграл за какую-то страну его должны вызвать. Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень, то команда его позовет. Я знаю, что на него оказывается большое давление. Он очень любит футбол. У него есть характер, я понимаю, что ему не просто. Он влюблен в футбол. Я это вижу. Я вижу его энтузиазм очень велик", – признался Шевченко-старший.

Андрей Николаевич добавил, что в том случае, если Кристиану удасться закрепиться в "Уотфорде", то тренерские штабы сборных Украины U-17 и U-19 будут присматриваться к его игре.

Как сообщал OBOZ.UA, Кристиан успешно провел свой первый поединок за английский клуб "Уотфорд". 17-летний футболист дебютировал в составе юношеской команды U-21.

Кристиан вышел на замену в кубковой игре против "Тринг Атлетика" на 75-й минуте, а на 91-й заработал пенальти.

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