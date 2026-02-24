'Да все, давайте оставим': российская фигуриста устроила демарш, вернувшись в РФ после провала на ОИ. Видео

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая вместо борьбы за "золото" Олимпийских игр 2026 года довольствовалась лишь шестым местом, вернулась в РФ. Спортсменка, которая заявляла о психологических сложностях в связи с приездом в страну на фоне неудачных результатов, также категорически отказалась общаться с пропагандистами.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Срочный спорт". Так называемые журналисты в аэропорту долго преследовали фигуристку, пытаясь задать ей вопросы об итогах Олимпиады, однако та не обращала на них никакого внимания.

Более того, в какой-то момент Петросян резко свернула к эскалатору и недовольно посмотрела на представителей медиа. "Да все, давайте оставим", – прокомментировал поведение спортсменки один из репортеров.

Ранее кремлевские пропагандисты составили "имена русофобов" после того, как фигуристы из РФ провалились на Олимпиаде в Милане. А тренер по спортивной гимнастике Валентина Родионенко закатила настоящую истерику из-за результатов спортсменов на Играх-2026, заявив о якобы сговоре судей против представителей страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в фигурном катании характерным видео без россиян.

