Трамп рассматривает точечный удар и масштабную операцию против Ирана – NYT

Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что рассматривает возможность более масштабной атаки на Иран, если дипломатия или начальный ограниченный удар не заставят Тегеран отказаться от ядерной программы. Об этом сообщили источники, знакомые с внутренними обсуждениями в администрации, на фоне запланированных переговоров в Женеве на этой неделе.

Видео дня

О деталях дискуссий пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников, которые знакомы с ходом совещания в Белом доме. Издание отмечает, что ни один из них не согласился назвать свое имя из-за чувствительности темы военных операций и разведывательных оценок. По словам собеседников, Трамп дал понять, что в случае провала переговоров оставляет за собой возможность дальнейших действий.

Последний раунд консультаций должен состояться в Женеве в четверг. Американские и иранские переговорщики пытаются избежать прямого военного конфликта. В то же время Трамп, по данным источников, склоняется к проведению первоначального удара уже в ближайшие дни, чтобы продемонстрировать серьезность намерений.

Среди потенциальных целей рассматривают штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции, ядерные объекты и инфраструктуру баллистических ракет. Если такие шаги не убедят Тегеран выполнить требования Вашингтона, президент США допускает более широкую военную операцию позже в этом году. Речь идет о возможности ослабления позиций верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В материале указано, что даже внутри администрации существуют сомнения, можно ли достичь такой цели исключительно авиаударами. Обсуждается и альтернативный вариант – ограниченная программа обогащения урана исключительно для медицинских исследований. Инициатива, по словам чиновников, связана с предложением генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В среду Трамп провел совещание в ситуационной комнате Белого дома. В нем приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Во время встречи президент попросил военных и разведку оценить возможные сценарии. По данным издания, генерал Кейн не предоставил таких же гарантий успеха, как при обсуждении операции против президента Венесуэлы Николас Мадуро. Иран, по оценкам чиновников, является значительно более сложной целью.

Ранее также рассматривали вариант с привлечением сил специальных операций для уничтожения подземных ядерных объектов. Однако этот сценарий признали слишком рискованным, и сейчас его отложили. Военные выражают обеспокоенность относительно влияния потенциального затяжного конфликта на боеготовность флота, систем противоракетной обороны Patriot и транспортной авиации.

На этом фоне две авианесущие группы США, десятки истребителей, бомбардировщиков и самолетов-заправщиков находятся в зоне досягаемости Ирана. Второй авианосец, Gerald R. Ford, движется южнее Италии в Средиземном море и, по словам военных, вскоре должен приблизиться к побережью Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что медиа могут спекулировать относительно намерений президента, но окончательное решение знает только он. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в эфире CBS, что Тегеран не готов отказаться от обогащения урана, назвав это правом страны в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

Он добавил: "Я считаю, что все еще есть хороший шанс для дипломатического решения".

Как писал OBOZ.UA:

– Участники переговоров из США готовы встретиться с представителями Ирана в Женеве (Швейцария) в четверг, 26 февраля, для дальнейшего диалога по иранской ядерной программе. Но американская сторона ожидает, что Тегеран до вторника, 24 февраля, передаст им детальное предложение сделки. Только после этого Вашингтон согласится на продолжение диалога.

– В The New York Times утверждают, что в начале января верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи поручил Али Лариджани руководить подготовкой к возможному военному конфликту с США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!