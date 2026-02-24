Посещали развлекательное заведение: во Львове зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, среди больных – много детей

Во Львове зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции после того, как люди посетили одно из развлекательных заведений города. Пострадавшие, среди которых много детей, находятся в состоянии средней тяжести.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Подробности чрезвычайного случая

Инцидент произошел в течение 22-23 февраля. С признаками отравления во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 15 человек, среди них – 11 детей.

"У всех симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, многократная рвота, боль в животе, диарея. Состояние пациентов – средней тяжести", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, все пострадавшие в период с 18 по 21 февраля 2026 года посещали одно из развлекательных заведений во Львове.

Продолжается расследование причин массового отравления

Сейчас на месте работают специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области вместе со специалистами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Эпидемиологи проводят расследование, в частности опрашивают госпитализированных, выясняют перечень потребленных блюд, отбирают образцы пищи, воды и смывы для лабораторных исследований, а также обследуют персонал заведения.

"Источник инфекции и факторы передачи устанавливаются", – указано в сообщении.

В областном центре контроля и профилактики болезней призвали людей быть внимательными к своему самочувствию, и при наличии симптомов порекомендовали немедленно обратиться к медикам.

