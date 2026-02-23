Российские пропагандисты продолжают искать нелепые оправдания неудачным выступлениям своих фигуристов на Олимпийских играх 2026 года в Милане. На турнире впервые за 66 лет представители страны-агрессорки остались без наград, что в РФ, разумеется, связали с якобы несправедливым судейством.

В Италии от России в так называемом нейтральном статусе выступали Петр Гуменник и Аделия Петросян. Оба спортсмена заняли шестое место по итогам короткой и произвольной программ, а 18-летняя москвичка сорвала выполнение одного из элементов, упав на лед.

Пропагандистский портал SportBox выпустил материал под заголовком "Вот кто украл у Петросян медаль Олимпиады-2026! Опубликованы имена русофобов", в котором обвинил во всех неудачах судей. Обозреватель Алексей Железняков пришел к выводу, что "и без ошибок нашей фигуристке было бы сложно оказаться на пьедестале, ведь судили ее отъявленные русофобы".

Особо досталось арбитрам из США, Великобритании и Южной Кореи, которых пропагандист уличил в якобы необъективных оценках и констатировал, что "подбор судей в Милане изначально не предполагал ничего хорошего для россиянки".

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в фигурном катании, характерным видео без россиян.

