В Киеве стартовало заседание 'коалиции желающих': кто из союзников прибыл в Украину. Видео

Во вторник, 24 февраля в Киеве началось заседание Коалиции желающих. Ранее в этот же день в украинскую столицу прибыли европейские лидеры.

Трансляция заседания продолжается на канале Офиса президента Украины в You-Tube. Также сегодня запланирован саммит Украина – страны Северной Европы и Балтии.

На заседании присутствует ряд высокопоставленных чиновников из разных стран Европы. Вместе с тем онлайн к мероприятию присоединились премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

Кто из европейских лидеров прибыл в Украину 24 февраля

С 10 визитом в украинскую столицу прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также Киев посетил председатель Европейского совета Антонио Кошта.

Вместе с ними в годовщину полномасштабного вторжения в Украину прибыли министр обороны Литвы Робертас Каунас, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Исландии Криструн Фростдоттир, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Впоследствии стало известно, что официальный визит в столицу совершил глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Поздравления из Киева...Здесь должен был состояться (российский, – ред.) парад победы. Зато уже четыре года Киев все еще защищается", – отметил глава МИД.

Также OBOZ.UA сообщал, утром 24 февраля президент Украины вместе с первой леди и иностранными чиновникам приняли участие в молитве за Украину, которая состоялась в стенах Софийского собора. Событие приурочено к четвертой годовщине полномасштабного российского вторжения.

