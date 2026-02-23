Бывший старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко нелепо объяснила провал фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх 2026 года. Представитель РФ с пафосом направлялся на турнир в Милан выигрывать "золото", однако закончил соревнования лишь шестым.

Родионенко в интервью порталу "ВсеПроСпорт" обвинила во всех бедах судей, которые якобы необъективно оценивали выступления атлета из страны-агрессорки. По словам приспешницы диктаторского режима Владимира Путина, "Гуменнику не было равных", а против него организовали сговор.

"Я очень возмущена судейством нашего фигуриста на Олимпиаде. Очевидно, что Петра Гуменника засудили. Думаю, был некий сговор среди судей. Международный олимпийский комитет должен реагировать на такие ситуации. Судейством возмущалась же не только Россия, но и другие страны заметили странные оценки. Это просто вопиющее безобразие и беспредел! Гуменнику не было равных, а некоторые судьи просто закрыли глаза на его блестящее выступление. Нашему фигуристу не дали соревноваться в честной борьбе", – сказала Родионенко.

Ранее кремлевские пропагандисты составили "имена русофобов" после того, как фигуристы из РФ провалились на Олимпиаде в Милане.

