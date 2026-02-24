'Мы не можем им дать страну на тарелке': Зеленский высказался по поводу требований Путина и указал на проблему с гарантиями безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на заморозку конфликта по нынешней линии фронта. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен отдавать приказ о выводе войск из районов Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ.

Зеленский подчеркнул, что российский диктатор, развязавший кровавую войну, не должен получить вознаграждение за свою агрессию. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Вопрос Донбасса

По словам украинского президента, Россия требует от Украины отказаться от примерно 20% территории региона, которая все еще находится под контролем Киева. Территория включает пояс промышленных городов, железных дорог и автомобильных трасс, составляющих основу обороны Украины и обеспечивающих снабжение линии фронта.

"Россия хочет, чтобы мы просто вывели свою армию. Мы не можем быть такими, жалкими, глупыми парнями. Мы не дети. Мы прошли через эту войну, через все эти годы, и поэтому мы просто не можем отдать им страну на тарелке", – сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что вопрос не только в территориях, но и в людях, которые проживают в Донецкой области. Зеленский объяснил, что невозможно просто передать контроль вражеской армии над мирным населением.

"Для людей, которые там живут, очень важно, какая у них будет безопасность… Там проживает 200 000 человек. Что я должен им сказать, и что должны сказать наши солдаты "Хорошо, до свидания. Мы уходим. С этого момента вы русские", – завил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что, кроме требований территориальных уступок, США и Россия давят на Украину, чтобы она провела президентские выборы в рамках масштабного плана по заключению мирного соглашения. Глава государства подчеркнул, что Кремль хочет отстранить его от власти.

