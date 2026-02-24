Дочь миллионера Корогодского назвала две причины, которые заставили ее присоединиться к ТрО, и объяснила, почему не получает зарплату

Дочь бизнесмена и миллионера Гарика Корогодского, Елизавета, объяснила, почему подписала контракт с Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Первой причиной для принятия смелого решения стало ощущение, что она делает недостаточно для войска, находясь в тылу, а второй – сильный страх войны.

Видео дня

Об этом Елизавета Корогодская рассказала в интервью Славе Демину. Дочь мецената отметила, что сейчас проходит службу в огневой группе, которая сбивает вражеские дроны, и полностью довольна своей работой.

"Я хотела идти еще с начала полномасштабного вторжения. У меня нет возможности донатить в том количестве, чтобы чувствовать, что я что-то сделала. Ты живешь и кайфуешь, потому что жизнь в Киеве не остановилась. Мне всегда казалось, имею ли право я так жить и что я делаю для этого. Второй момент – я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло", – поделилась дочь бизнесмена.

По словам Елизаветы Корогодской, во время прохождения службы наибольшее впечатление на нее произвела жестокость врага. Видя последствия попаданий и все количество средств поражения, которые применяют российские оккупанты, ей сложно морально с этим справиться. И все же есть и вещи, которые приятно удивили Елизавету Корогодскую в службе. Как поделилась дочь миллионера, она чувствует особое родство с побратимами, которых никогда не встречала в реальной жизни.

Кстати, за выполнение задач в рядах ТрО Елизавета Корогодская не получает зарплату. Дело в том, что она является частью добровольческого формирования.

"Я не получаю зарплату. Мы делаем все за свой счет. Мы даже самостоятельно платим за топливо для пикапа, на котором установлен пулемет, из которого мы сбиваем "Шахеды", – отметила Елизавета Корогодская.

Средства дочь Гарика Корогодского зарабатывает благодаря своему блогу в Instagram, а именно рекламе. Кроме того, как поделилась Елизавета Корогодская, в финансовом плане ей помогает и отец.

Напомним, что о решении дочери подписать контракт с ТрО меценат сообщил в конце ноября 2025 года. Он обнародовал совместное фото с Елизаветой, которое подписал в присущей для себя ироничной манере: "Три месяца назад Лиза сказала, хочет в ТРО, на службу. Думала, хитрая, что мы с ее мамой будем отговаривать. Словом, прошла нелегкое бучение и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает "шахеды". Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришники, чтобы не сидеть с детьми. Лизаня, горжусь втихаря".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Гарика Корогодского Мария прокомментировала решение отца не оставлять детям в наследство ни копейки. Свое отношение к позиции миллионера она выразила одним словом "плохо", однако как рассекретил сам предприниматель, дома он слышал куда более эмоциональные речи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!