"Чувствует себя лучше. Начал двигаться": появились данные о состоянии Ломаченко

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) продолжает заниматься восстановлением здоровья. В частности, 36-летний боксер из Белгород-Днестровского испытывает проблемы со спиной и прошел углубленное медицинское обследование.

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Об этом в комментарии авторитетному порталу Boxing Scene сообщил менеджер боксера Эгис Климас. По словам представителя Ломаченко, в состоянии нашего соотечественника наблюдается позитивная динамика и он даже приступил к некоторой физической активности.

"Ломаченко чувствует себя лучше и начал двигаться, проходить физиотерапию", – рассказал Климас, не вдаваясь в подробности. Известно, что от того, как боксер будет себя чувствовать, зависит решение самого спортсмена, продолжит ли он карьеру.

Ранее Ломаченко получил ультиматум от Международной федерации бокса (IBF), которая выдала украинцу медицинское исключение на проведения обязательной защиты пояса, однака пригрозила лишением титула.

Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы провести защиту пояса, который он завоевал в мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США и не планирует покидать Украину. Была названа стоимость недвижимости украинца.

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