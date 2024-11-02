Ломаченко продает свой дом в Калифорнии. Как выглядят хоромы украинца в США. Фото

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) собирается расстаться со своей зарубежной недвижимостью. Как сообщает Чемпион, действующий обладатель титула IBF в легком весе, хочет уехать из США и видит свое будущее в Украине.

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Несколько лет назад перед боем Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса за звание абсолютного чемпиона мира промоутерская компания Top Rank и телетранслятор поединка ESPN выпустил небольшой биографический фильм, где показал личную жизнь боксеров.

Дом украинца расположен в городе Камарильо, окруженный горными массивами, которые обеспечивают живописные виды и спокойную атмосферу.

На участке находится небольшая легкоатлетическая площадка с баскетбольной и теннисной разметкой, которая помогает Ломаченко разнообразить свои тренировки или отвлечься от бокса во время активного отдыха.

В доме оборудован тренажерный зал и даже боксерский ринг, позволяющий проводить тренировки на территории резиденции.

Комнаты украшены спортивными трофеями и иконами, отражая личные достижения и духовные ценности боксера.

Спальни и ванные комнаты оформлены в светлых тонах, с мягкими текстурами и минималистичным декором, где легко создается атмосфера расслабления и спокойствия.

На улице помимо теннисного корта есть бассейн с удобными шезлонгами. Искусственный водоем окружен зеленью, что позволяет проводить время на свежем воздухе в уединении.

Отметим, что в комнате с рингом висит флаг Белгород-Днестровского. Именно этот флаг Василий поднял перед арендованным домом во время подготовки к бою против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) в Лос-Анджелесе.

Болельщики не сразу сообразили, что это за знамя, ошибочно заявив, что Ломаченко принял гражданство Испании.

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