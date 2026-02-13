Украинец – важнейший спортсмен Олимпиады-2026 и мировая икона сопротивления! Что пишут о Гераскевиче в мире после скандальной дисквалификации МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич на протяжении всей недели остается главным действующим лицом Олимпийских игр-2026, не сделав ни одного официального заезда. А отстранение МОКом от соревнований добавило еще кульминационного накала в эту историю. И мировые СМИ, и обычные люди, большинство из которых до появления "шлема памяти" и запрета на его использование из-за изображения убитых атлетов даже не знали, кто такой Гераскевич и этот вид спорта в целом, активно обсуждают украинца и его позицию.

Видео дня

Конечно, не все 100% поддержали Владислава, ведь везде есть адепты "русского мира" и ослепленные их пропагандой, кто-то считает, что украинец слишком много на себя берет и является ставленником Зеленского. Но таких – меньшинство. Подавляющее большинство называет поведение и решение МОК – позором и поддерживает Гераскевича в его борьбе.

Очень трудно собрать все мнения по поводу этого позорного решения МОК дисквалифицировать нашего спортсмена "под давлением своих российских спонсоров", как отметил Михаил Гераскевич, но мы постарались выделить весомые и, на наш взгляд, интересные.

Так, итальянский журналист Джузеппе Нельва обратился через социальные сети к премьер-министру Италии: "Уважаемая, Джорджа Мелони, время рассказать Керсти Ковентри и клоунам в МОК, что если они не отменят дисквалификацию Владислава Гераскевича, то могут собрать свои вещи и марионеток и вернуться домой. В Италии нет места и не должно быть места для тех, кто играет в игру Путина".

По мнению CBC Olympics, "украинец Владислав Гераскевич сейчас является самым важным спортсменом на Олимпиаде".

А журналист The Globe and Mail справедливо отметил, что этой дисквалификацией и кофликтом в целом МОК дал украинскому скелетонисту и его истории совершенно другой статус: "Благодаря МОК украинец Владислав Гераскевич превратился из героя в мировую икону сопротивления".

Журналист The telegraph Саймон Бриггс издал свою аналитику под заголовком "Олимпийское лицемерие из-за скандала с украинскими шлемами возмутительно". В статье он объясняет, почему МОК снова ошибся со своей бессмысленной и противоречивой позицией по Владиславу Гераскевичу.

"Не вмешивайте политику в спорт!" Это уже пробовали тысячу раз, и это никогда раньше не срабатывало. Это самое пустое из крылатых выражений вернулось на первый план сегодня, когда МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича из-за его "шлема памяти", – отметил журналист.

"МОК сказал, что он должен носить черную повязку, мол, это хороший компромисс. Меньше компромиссов, больше глупостей. Даже если принять очевидную разницу между мемориалом, который содержит изображения, и тем, который их не содержит, все еще существует одна очевидная проблема с позицией МОК: "непоследовательность", – говорится в материале.

"Адамс утверждает, что шлем Гераскевича нарушает статью 50 Олимпийской хартии – ту, которая не позволяет "никаких видов демонстраций, политической, религиозной или расовой пропаганды". МОК заявил, что Гераскевич мог демонстрировать свой шлем только до и после соревнований в мужском скелетоне, но не во время заездов. Итак, неужели МОК забыл, что они сами запретили России и Беларуси участвовать во всех олимпийских соревнованиях в 2022 году? И что, сделав это, они сделали самое большое политическое заявление любой спортивной организации со времен конца апартеида?", – напомнил журналист.

"Ирония заключается в том, что МОК на самом деле поступил правильно четыре года назад. Они продемонстрировали больше стойкости, чем ряд других руководящих органов, в частности, мировые теннисные туры, которые трусливо проголосовали за наказание Уимблдона за позицию против Путина. И все же, исключив Гераскевича, они теперь выглядят злодеями. Тот, кто советовал МОК по этому вопросу, имеет проблемы", – уверен автор.

Журналист подчеркивает, что по позиция МОК не только философски несостоятельна, но и абсолютно непрактична, ведь украинские спортсмены никогда не собирались просто отступать. И они гораздо больше заинтересованы в том, что делают, чем футболисты сборной Англии, которые предложили носить радужные повязки с надписью "OneLove" на чемпионате мира-2022 года в Катаре, но отказались от этой идеи, как только ФИФА пригрозила Гарри Кейну автоматической желтой карточкой.

"Если эти футболисты-миллионеры играли роль формы студенческой политики, то украинцы настроены смертельно серьезно, и их дело убедительно. Гераскевич выбрал трех спортсменов для почтения памяти. Никого не удивило, что Гераскевич остался равнодушным к серии встреч с МОК за последние несколько дней", – отмечается в материале.

Журналист также рассказал, как Владислава поддержали другие украинские спортсмены и сделал вывод: "И вот мудрецы Лозанны исключили Гераскевича из своего мероприятия, тем самым усилив его послание в сто раз. Когда россиянам уже запрещено участвовать в соревнованиях – за исключением 13 отсталых спортсменов, которые приехали в Милан-Кортину как нейтральные лица – позиция МОК выглядит бессмысленной и противоречивой".

"Некоторые могут ответить, что дело не в россиянах как таковых. Они также могут добавить, что дело в принципе исключения политического выражения взглядов с Олимпиады. И, надо признать, здесь есть аргумент на скользком пути. Если бы Гераскевичу разрешили носить шлем, то сколько спортсменов из мусульманских стран могли бы начать чтить память жертв Газы? Представитель МОК Адамс намекнул на это, когда сказал: "В мире, вероятно, одновременно происходит от 20 до 30 различных конфликтов", – продолжал журналист.

"Однако, опять же, МОК уже показал, что они считают один конкретный конфликт отличным от других. И они правы. Мы не говорим здесь о пограничных столкновениях или о неразрешимой, морально сложной вражде, как та, что окружает Палестину. По предварительным оценкам, Путин положил конец более 400 000 жизней в своей одержимой властью одержимости стереть суверенное государство с карты мира. Это не политика. Это чистое зло. И хотя Украина продолжает трястись под ежедневными бомбардировками российских беспилотников, Гераскевич должен иметь право отдать дань погибшим", – уверен Бриггс.

Одна из популярный французских газет Le Figaro тоже отслеживает конфликт украинца и МОК, но в одном из материалов разбирает его персону – "Он не сдался, даже ценой своей карьеры": кто такой Владислав Гераскевич, украинец, дисквалифицированный МОК на Олимпийских играх 2026 года?"

"Его ежедневный распорядок дня заключается в том, чтобы броситься вниз головой на металлические сани и мчаться на бешеной скорости по ледяной дорожке. Бомба, выпущенная со скоростью 140 км/ч. В четверг, 12 февраля, на Олимпийских играх Милан-Кортина с той же решимостью, той же дерзостью, тем же упрямством 27-летний украинский специалист по скелетону мчался навстречу своей неизбежной судьбе: дисквалификации".

Материал The Washington Post "Украинский спортсмен обжалует дисквалификацию с олимпийских соревнований по скелетону из-за фотографии шлема"вышел преимущественно нейтральным – в целом констатация фактов, а вот комментарии к нему – бесценны.

"Олимпийские спортсмены отдают спорту все свое естество. Они страдают и жертвуют ради него. Они буквально проливают кровь ради него. То, что этот человек занимает позицию, которая ставит на карту все ради чествования памяти своих убитых коллег, является одним из самых смелых и принципиальных поступков, которые я видел за долгое время. – Возможно, он не сможет соревноваться в своей дисциплине, но как человек он – чемпион", написал один из читателей столичного издания США.

"Ничто не может быть более политическим, чем Олимпиада. Для начала, заголовки обычно звучат так: "Сегодня США завоевали еще одну золотую медаль в...". А еще есть подсчет медалей по странам, будто спортсмен вообще не имеет значения. Шлем является одновременно выражением личного горя и потери, а также попыткой напомнить миру о российском варварстве", – подметила Друзилла Хоук.

"Трагично, но неудивительно, учитывая, что МОК хочет вернуть россиян на следующие игры! МОК, вместе с ФИФА, – это отвратительные организации, пронизанные коррупцией и мотивированные исключительно жадностью". "Взятки, наркотики, мошенничество, сексизм? Да. Чествование памяти погибших спортсменов? О нет. МОК должен придерживаться определенных стандартов", – пишут комментаторы.

"МОК, пожалуй, единственная спортивная организация, которая делает ФИФА почти профессиональной и этичной. Та же организация, которая позволила итальянскому спортсмену носить российский флаг на шлеме", – досталось и ФИФА.

"Что ж, он сделал свой выбор. Даже шанс на олимпийскую медаль для него не так важен, как почтение памяти своих погибших соотечественников. Это не тот выбор, который сделали бы многие спортсмены. Это настоящая жертва, и он привлек внимание мира к страданиям своей страны. Я могу только восхищаться этим", – оценили поступок Гераскевича в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!