'Что бы ни было, любите Украину!' Киевлянин установил исторический рекорд на ЧМ и выдал яркую речь. Видео

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич установил исторический рекорд на чемпионате мира 2025 года, который в эти дни проходит в американском Лейк-Плэсиде. Наш соотечественник остановился в шаге от подиума, а после завершения заезда выдал патриотический перфоманс.

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Перед заключительным спуском 26-летний киевлянин занимал седьмую позицию и сумел существенно улучшить свой результат. В четвертой попытке наш соотечественник показал время 53,61 секунды, что позволило ему подняться на три строчки.

Украинец остановился остановился на четвертом месте и отстал от бронзового призера немца Акселя Юнгка всего на 0,08 секунды. Этот результат стал лучшим в истории нашей страны на мировых первенствах в этом виде спорта.

После завершения своей попытки Владислав достал национальный флаг, а также прокричал в камеру цитату защитника "Азовстали" Назария "Гренки" Гринцевича, который погиб 10 марта 2024 года.

"Что бы ни было, любите маму, ешьте кашу, любите Украину! Слава Украину!" – сказал Гераскевич в память о самом молодом защитнике Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич показал антивоенный плакат на Олимпийских играх 2024 года, из-за чего он попал под критику Международного олимпийского комитета (МОК).

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