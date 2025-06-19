Чтоб не считали дровосеками: вратарь молодежной сборной Украины высказался о вылете с Евро-2025

Вратарь молодежной сборной Украины по футболу Руслан Нещерет назвал достойным поражение от команды Нидерландов в решающем матче группового турнира чемпионата Европы-2025. Игрок киевского "Динамо" отметил, что "сине-желтые" не изменили своей игре и проиграли лишь по причине собственных ошибок.

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Такое мнение Нещерет выразил в интервью Telegram-каналу Еврофутбол. Голкипер команды испанского специалиста Унаи Мельгосы отметил, что все футболисты сборной очень расстроены вылетом с континентального первенства, но в то же время получили богатый опыт.

"Не так мы хотели это завершить. Но уж как есть. Как нам Унаи сказал, мы либо выигрываем, либо учимся. Поэтому так. Мы допустили досадные ошибки, и это дало нам тот негативный результат, который есть. У нас нет такого: Голландия, Португалия. Мы выходим и всегда должны побеждать. Мы старались играть в свой футбол. Мы не били мяч. Мы старались играть в короткий пас, чтобы не было повода говорить, что мы какие-то дровосеки. Если проигрывать – то с высоко поднятой головой", – сказал Нещерет.

Напомним, до поражения Нидерландам молодежная сборная Украины сначала драматично проиграла Дании на Евро-2025, а затем обыграла Финляндию.

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