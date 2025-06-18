'Увидел это и офигел'. Футболисту сборной Украины устроили 'российскую подставу' в США. Фотофакт

Защитник молодежной сборной Украины и клуба MLS "Лос-Анджелес" Артём Смоляков рассказал о неожиданной ситуации во время матча Клубного чемпионата мира. На трибунах американского стадиона был замечен российский флаг, что стало неприятным сюрпризом для украинского футболиста.

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Инцидент произошёл во время встречи с мексиканским клубом "Америка". По словам Смолякова, он заметил флаг уже во втором тайме: "Я увидел это где-то на 60-й минуте и офигел. Подумал даже подойти после игры и сказать: "Может, давай сюда этот флаг, чтобы его тут не было". Но у нас тогда было празднование, выиграли матч, не хотел ничего портить", — признался футболист в эфире Youtube-канала "Взбірна".

Позже с Артёмом связался болельщик, который и принёс флаг на трибуну. По словам игрока, конфликт удалось уладить мирно: "Он сам мне написал, извинился. Сказал, что больше такого не будет, что этот флаг больше не появится в зоне поддержки. Я поблагодарил, ответил: "Окей, хорошо".

После матча Смоляков опубликовал командное фото и прикрыл на нём российский флаг изображением украинского.

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