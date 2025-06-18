Сборная Украины проиграла всухую и досрочно вылетела с чемпионата Европы по футболу U-21. Видео голов

Молодежная сборная Украины по футболу проиграла команде Нидерландов 0:2 и не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы U-21, который с 11 по 25 июня проходит в Словакии. Матч 3-го тура состоялся в Прешове на стадионе "Татран".

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С первых минут встреча проходила в высоком темпе: команды активно прессинговали, но опасных моментов было немного. Уже на 2-й минуте украинцы могли открыть счёт – Волошин вырвался один на один после заброса, однако пробил прямо во вратаря Руфса. Вскоре несколько моментов создали и голландцы, но Нещерет был надёжен.

Ключевым стал эпизод на 34-й минуте. После грубой ошибки Батагова и потери мяча в центре поля Нидерланды провели быструю атаку, и Валенте замкнул передачу ван Боммеля в пустые ворота — 1:0.

Во втором тайме украинцы пытались перехватить инициативу, но снова попались на контратаке. На 56-й минуте Тейлор перехватил мяч и выдал точный пас на Ван Бергена, который удвоил преимущество своей команды точным ударом в дальний угол — 2:0.

Украинцы имели несколько моментов во втором тайме. Царенко едва не замкнул прострел с фланга, но не успел к мячу. Активно подключались Ванат и Волошин, но ни один из ударов не достиг цели. Голландцы же грамотно оборонялись и уверенно довели матч до победы.

Как сообщал OBOZ.UA, молодежная сборная Украины в 1-м туре ЧЕ-2025 драматично проиграла Дании, а затем уверенно обыграла Финляндию.

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