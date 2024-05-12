Что случилось в бою Ломаченко – Камбосос: опубликовано видео лучших моментов

Украинец Василий Ломаченко (18-3, 13 КО) добыл эффектную победу над австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО), став чемпионом IBF в легком весе. Бой в Перте завершился досрочно.

Наш соотечественник с первых минут захватил инициативу, демонстрируя в ринге наивысший уровень. Василий разбивал защиту соперника своими фирменными ударами, не оставляя шансов оппоненту. Камбосос никак не успевал за Ломой. Удары уроженца Сиднея все чаще ловили воздух, а защита не справлялась с натиском украинского бойца.

Развязка наступила в 11-м раунде. Ломаченко поразил точно по печени австралийца. Он взял колено, рефери отсчитал нокдаун, Джордж поднялся, но дальше поединок длился недолго. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

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Наомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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