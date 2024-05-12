Ломаченко отказался благодарить Украину после победы над Камбососом. Видео

Чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 13 КО) после победы над Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО) не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

"И конечно хочу сказать большое большое спасибо своей команде, своему моему отцу и отцу, моему тренеру, Андрею, Эгису, Расу, семье, детям, друзьям. Да, конечно, всем людям хочу сказать очень спасибо за поддержку бокса. Благодарю вас, да благословит вас Бог", - заявил Василий.

Свою победу Ломаченко посвятил отцу.

"Этот титул и этот бой для моего отца. Хочу сказать, что очень благодарен ему и его ценю. Он тренировал меня, готовил и заслужил это – этот пояс для моего отца", – подытожил чемпион.

Отвечая на вопрос интервьюера, что он сделает первым делом, Василий ответил, что хочет вернуться домой и провести время с семьей.

Напомним, что поединок Ломаченко – Камбосос завершился в 11-м раунде. Украинский боксер точно пробил по печени, отправив австралийца сперва в нокдаун. Боец из Сиднея смог подняться, но спустя несколько секунд пропустил второй удар, после чего рефери остановил поединок.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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