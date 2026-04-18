Чемпионку Wimbledon собираются дисквалифицировать на 4 года. Все подробности скандала

Знаменитая чешская теннисистка Маркета Вондроушова (№46 WTA) оказалась под угрозой длительной дисквалификации из-за инцидента с допинг-контролем. Международные органы рассматривают ситуацию как отказ от сдачи пробы, что может привести к отстранению до четырех лет, пишет isport.blesk.cz.

Инцидент произошел вечером 3 декабря прошлого года в Праге. Представитель немецкого антидопингового агентства пришла к спортсменке вне указанного в системе ADAMS временного интервала и, по словам самой теннисистки, не предъявила документы и полномочия для проведения проверки.

Вондроушова отказалась впустить женщину в квартиру и сдача пробы не состоялась. Позже она подписала документ, объяснив это стрессовой ситуацией и желанием обеспечить собственную безопасность.

Адвокат спортсменки Ян Экcнер заявил: "Не показала удостоверение, не предъявила поручение и оказывала давление: либо подпишете бумагу, либо я не уйду". По его словам, защита строится на том, что процедура была нарушена, а действия игрока вызваны объективными причинами.

Юридическая команда утверждает, что у спортсменки произошла острая стрессовая реакция, подтвержденная специалистами. В числе факторов указаны психологическое давление, угрозы со стороны бетторов, проблемы со здоровьем и то, что в момент визита она находилась дома одна.

При этом комиссар в своем отчете указала, что действовала по правилам. Стороны представят аргументы на слушаниях в Лондоне, которые проведет независимый трибунал.

Согласно регламенту, отказ от сдачи допинг-пробы приравнивается к положительному тесту. Максимально возможное наказание составляет до четырех лет дисквалификации, однако защита рассчитывает добиться отсутствия санкций или минимального срока.

Отмечается, что за карьеру Вондроушова прошла более ста допинг-тестов, все они были отрицательными. Через три дня после инцидента она успешно прошла новую проверку.

Несмотря на расследование, спортсменка не отстранена и продолжает выступления. Она планирует участие в турнире в Мадриде и грунтовом сезоне, а также может играть за сборную без ограничений.

25-летняя Вондроушова в 2023-м выиграла Wimbledon 2023. Является финалисткой Roland Garros 2019. В ее активе три четвертьфинала турниров Большого шлема, три титула WTA, шестая позиция в рейтинге, "серебро" Олимпиады-2021, участница Итогового турнира 2023, баланс матчей 295:132. Призовые за карьеру составили около 12 млн долларов.