Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила нелепое возмущение призывам многих украинцев лишить звания Героя нашей страны многократного рекордсмена мира в прыжках в высоту Сергея Бубки. Депутатка Государственной думы, комментируя ситуацию, к которой ни она, ни страна-агрессорки не имеют никакого отношения, назвала ее "погонями и инквизицией".

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Аргументы и факты". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также отметила, что бубка всегда поддерживал Россию, а инициатива, в частности, скелетониста Владислава Гераскевича о санкциях в отношении бывшего легкоатлета, выглядит нелепо.

"Бубка – советский спортсмен, которого отмечала и современная Россия. Мы всегда восхищались его заслугами как спортсмена. На этапе, когда у нас все было хорошо, он оказывал поддержку стране, был добр к нам, объективно оценивал достижения наших спортсменов. Наверно, это и не нравится украинцам. В Украине начали устраивать какие-то погони, инквизиции. Может, у Бубки есть какие-то внутренние враги, которые не хотят, чтобы он вернулся в Украину, хотят занять пост, который он занимал раньше. Они сами прекрасно понимают, что все подходит к концу", – сказала Журова.

Накануне Верховная Рада не поддержал подачу запроса президенту Владимиру Зеленскому о лишении Бубки звания Героя Украины. До этого Гераскевич, выступая с трибуны ВР, призвал наказать Бубку. О своем отношении к легенде легкой атлетики высказалась и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

