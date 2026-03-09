'Бубка? У меня давняя позиция': Магучих ответила на вопрос о призыве Гераскевича

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих выразила поддержку Владиславу Гераскевичу, которого дисквалифицировали на Играх в Милане из-за "шлема памяти". Легкоатлетка также вновь подтвердила негативное отношение к Сергею Бубке, которого скелетонист призвал лишить звания Героя страны.

Об этом Магучих заявила в интервью порталу "Жесткая атлетика". Мировая рекордсменка в прыжках в высоту, отвечая на вопрос о своем отношении к Бубке и Гераскевичу, подчеркнула, что лидер сборной по скелетону объединил своим поступком в Милане всех украинцев.

"Бубка? У меня давняя и устойчивая позиция. А насчет Гераскевича – он, наверное, снова объединил всех украинцев. Мы снова почувствовали единство и поддержку друг друга. Очень несправедливо, когда не позволяют нести память об атлетах, которые погибли, и называют это политическим жестом. Это наша память о людях, которые отдали жизнь. Там были люди, которых я знала лично. Очень обидно, когда спортсменам других стран позволяют выходить с фотографиями или с флагом России на шлеме, а украинцам – нет. И здесь ты чувствуешь эту несправедливость", – сказала Магучих.

Отметим, что в интервью норвежскому ТВ сентябре 2023 года Ярослава подчеркивала, что Бубка не занял твердую проукраинскую позицию, а, наоборот, дистанцировался от родной страны.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

