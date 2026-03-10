Лишение Бубки звания Героя Украины: что решили в Верховной Раде

Депутаты Верховной Рады отклонили предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому лишить государственных наград и почетных звания Сергея Бубки и Яны Клочковой. Во время голосования, которое состоялось 10 марта, инициатива набрала лишь чуть больше 100 голосов "за".

Об этом сообщает Укринформ. "Запрос №5 к президенту Украины. Ставлю на голосование предложение о предварительной поддержке депутатского запроса Оксаны Савчук к президенту Украины о лишении государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой", – приводятся слова заместительницы главы парламента Елена Кондратюк.

В итоге в поддержку выступили лишь 112 депутатов Верховной Рады и решение о начале процедуры введения очередных санкций в отношении Бубки и Клочковой принято не было. Ранее бывших легкоатлета и пловчиху Зеленский лишил государственных стипендий.

Напомним, лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич, выступая с трибуны ВР, призвал лишить Бубку звания Героя страны. О своем отношении к легенде легкой атлетики высказалась и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

