Зеленский и президент Румынии подписали документы о стратегическом партнерстве и оборонном производстве: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Румынии Никушором Даном, во время которой были подписаны документы о стратегическом партнерстве между странами. Документы предусматривают усиление сотрудничества в ключевых сферах экономики и безопасности.

Лидеры подчеркнули важность взаимной поддержки Украины во время войны и развития совместных проектов. Об этом сообщили во время совместной пресс-конференции обоих президентов.

В частности, соглашения предусматривают сотрудничество в энергетическом секторе, в частности запуск двух новых линий поставки электроэнергии. Это, в частности, поддержит Черновицкую область.

Также договорено о совместном производстве оборонной продукции, среди которой особое внимание уделено дронам, которые будут изготавливать в Румынии.

Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что Украина и Румыния будут совместно производить дроны. Производство будет размещено на территории Румынии.

Стороны подчеркнули, что сотрудничество в этих сферах станет ключевым шагом для поддержки Украины, развития технологий и экономики обоих государств.

Кроме того, страны работают над открытием новых пунктов пропуска на границе, результаты будут уже этим летом.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 12 марта, прибыл с официальным визитом в Румынию. В Офисе президента рассказали, что кроме встреч с руководством Румынии президент Зеленский планирует посетить центр подготовки пилотов истребителей F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит от Румынии финансовую помощь на сумму 50 млн евро на поддержку обороны. Таким образом правительство Румынии приняло решение присоединиться к механизму PURL, предусматривающему закупку американского вооружения для нужд Украины.

