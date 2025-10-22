Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила абсурдное мнение о том, что украинские спортсмены отказываются жать руки соперникам из РФ из-за общественного давления. Депутатка Государственной думы также потребовала наказывать наших соотечественников за подобные шаги.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также добавил, что злость украинцев к россиянам "будет выглядеть очень странно" после окончания войны.

"Они запуганы руководством, обществом своим. Мне очень жаль их. Они стоят на пьедестале и в страхе смотрят по сторонам, нет ли рядом русских, чтобы невзначай не попасть с ним на фото. Я очень переживаю, чтобы у каких-то украинских спортсменов не сохранились эта позиция и злость после окончания СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.). Это будет выглядеть очень странно, когда нас допустят с флагом и гимном, а они по-прежнему не будут жать нам руку. Сейчас им спускают с рук заявления против российских спортсменов, но затем международные федерации должны будут наказывать за это", – сказала Журова.

Ранее эта россиянка в очередной раз решила принизить значение Украины в мировом спорте, комментируя допуск атлетов из РФ к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев со словами о "слезах Украины" выразил невероятный восторг из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к Играм-2026.

