В Госдуме восхитились решением МОК, который 'не принял слезы Украины'

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев выразил невероятный восторг из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к Играм-2026. Несмотря на то, что представители страны-агрессорки выступят только в индивидуальных турнирах и в так называемом нейтральном статусе, это вызвало экстаз у чиновника.

Видео дня

В комментарии порталу "ВсеПроСпорт" приспешник диктаторского режима Владимира Путина особо подчеркнул, что новая президентка МОК Кирсти Ковентри "не приняла слезы Украины", которая требовала не допускать атлетов из РФ к Олимпиаде в Милане. Свищев также добавил, что россияне должны вернуть свои флаг и гимн.

"Украина хотела убедить МОК не допускать россиян и белорусов до Олимпийских игр. Надо отдать должное Ковентри, которая заняла жесткую позицию по этому вопросу. К сожалению, наши ребята будут выступать без символики и гимна. Тем не менее, просьбы, слезы, требования украинской делегации не были приняты. Нас это успокаивать не должно, надо продолжать отстаивать интересы наших спортсменов, работать над возвращением флага и гимна. Нам есть чем заниматься в этом направлении", – сказал Свищев.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова закатила истерику из-за отстранения российских спортсменов от международных турниров, назвав ОИ неполноценными без РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!