'Никакая это не победа Украины': чемпионка ОИ из РФ вскипела из-за условий допуска россиян к Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в очередной раз решила принизить значение Украины в мировом спорте. В частности, депутатка Государственной думы выразила мнение о том, что выступление российских спортсменов без флага и гимна не является следствием категоричной позиции представителей нашей страны.

Об этом Журова заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что на Играх 2026 года в Милане российские спортсмены еще могут выступить с национальной символикой, а Украина не имеет никакого влияния на Международный олимпийский комитет (МОК).

"А причем здесь нейтральный статус наших спортсменов и победа Украины? Никакая это не победа Украины. Это стандартное решение МОК, так как пока не восстановлен в правах Олимпийский комитет России. Флага и гимна у нас нет именно по этой причине, а не потому, что украинцы что-то шепчут. Им только кажется, что они оказывают влияние. Президент МОК не принимает решения единолично, решения в МОК принимаются коллегиально. И далеко не факт, что у наших спортсменов не будет национального флага на Олимпиаде в Италии. Все еще может измениться", – сказала Журова.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев со словами о "слезах Украины" выразил невероятный восторг из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к Играм-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026.

