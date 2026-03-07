Чемпионка ОИ-2026 по фигурному катанию отказалась участвовать на чемпионате мира в Чехии

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью снялась с чемпионата мира 2026, который пройдет с 24 по 29 марта в O2 Arena Prague. Фигуристка не объяснила причины решения, официальные комментарии по поводу отказа от участия не опубликованы.

Имя спортсменки исчезло из заявки сборной США. 20-летнюю уроженку Калифорнии заменит Сара Эверхардт, которая выступит за сборную США в женском одиночном катании. В заявке команды также остались Эмбер Гленн и Изабо Левито.

Решение о снятии с турнира появилось вскоре после олимпийского успеха Лю. На ОИ-2026 20-летняя фигуристка выиграла личный турнир и помогла американской команде взять командное "золото". Годом ранее она стала чемпионкой мира в женском одиночном катании.

В последние дни Лю также привлекла внимание после инцидента в аэропорту, где группа людей окружила спортсменку с камерами и преследовала её до автомобиля. Фигуристка обратилась к поклонникам через соцсети, написав: "Когда я выхожу из аэропорта, меня окружают с камерами, и кто-то преследовал меня до машины. Пожалуйста, не делайте так со мной"; спортсменка попросила уважать её личное пространство.

По данным медиа, после возвращения с Олимпиады расписание Лю оставалось насыщенным: спортсменка участвовала в публичных мероприятиях и телевизионных программах, но неоднократно подчеркивала важность сохранения приватности. Она заявляла: "Я хочу, чтобы моя жизнь оставалась максимально спокойной и похожей на прежнюю, поэтому буду стараться защищать своё личное пространство".

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил фигуристов с российскими и белорусскими паспортами к участию в мировом первенстве 2026 года в Чехии. Турнир пройдет в Праге с 24 по 29 марта после зимней Олимпиады в Италии.

