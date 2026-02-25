Россию отказались пускать на чемпионат мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил фигуристов с российскими и белорусскими паспортами к участию в мировом первенстве 2026 года в Чехии. Турнир пройдет в Праге с 24 по 29 марта после зимней Олимпиады в Италии.

О решении сообщил телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу Международный союз конькобежцев. Поводом для разъяснений стал вопрос о возможном выступлении россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на чемпионате мира сразу после Игр.

В союзе заявили, что фигуристы с российскими и белорусскими паспортами "не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU". При этом уточняется, что исключение действует только для квалификационных стартов к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине.

Чемпионат мира запланирован в Праге на 23–29 марта 2026 года. Будут разыграны комплекты "золото", "серебро" и "бронза" в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

По данным организаторов, в мужском одиночном турнире заявлены 36 спортсменов без учета запасных, среди них представители США, Японии и других стран.

Победу на Олимпиаде одержал Михаил Шайдоров из Казахстана (291,58 балла), "серебро" завоевал японец Юма Кагияма (280,06), "бронза" досталась японцу Сюн Сато (274,90). При этом фамилия Шайдорова в предварительном списке отсутствует, от Казахстана указан Диас Джиренбаев.

На Олимпийских играх 2026 года, которые проходили в Италии с 6 по 22 февраля, Петр Гуменник и Аделия Петросян выступили в составе команды нейтральных атлетов.

Петросян финишировала в женском одиночном катании на 6-м месте с результатом 214,53 балла.

Гуменник занял 6-е место в мужском одиночном катании (271,21 балла).

Организаторы Олимпиады-2026 не включили Гуменника в список участников показательных выступлений. Ранее российские медиа сообщили о его приглашении, но Международный союз конькобежцев подтвердил, что спортсмена на гала-шоу не будет.

