Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание, результаты и таблица турнира

Швейцарские Цюрих и Фрибург принимают чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе 2026 года. Турнир состоится с 15 по 31 мая, участие в нем примут 16 сборных.

Команды разбиты на две половины. В группу А попали США, Швейцария, Германия, Великобритания, Финляндия, Латвия, Австрия, Венгрия. А в восьмерке В сыграют Канада, Чехия, Словакия, Словения, Италия, Дания Норвегия и Швеция.

Украинские любители хоккея смогут увидеть трансляции матчей первенства благодаря "Суспильному". Прямые эфире будут доступны на "Суспильне Спорт", региональных каналах вещателя и платформе suspilne.media.

Действующими чемпионами мира являются американские хоккеисты, которые взяли "золото" турнира впервые с 1933 года.

РАСПИСАНИЕ ЧМ-2026 ПО ХОККЕЮ

15 мая

17:20. Группа A. Финляндия – Германия

17:20. Группа B. Канада – Швеция

21:20. Группа A. США – Швейцария

21:20. Группа B. Чехия – Дания

16 мая

13:20. Группа A. Великобритания – Австрия

13:20. Группа B. Словакия – Норвегия

17:20. Группа A. Венгрия – Финляндия

17:20. Группа B. Италия – Канада

21:20. Группа A. Швейцария – Латвия

21:20. Группа B. Словения – Чехия

17 мая

13:20. Группа A. Великобритания – США

13:20. Группа B. Италия – Словакия

17:20. Группа A. Австрия – Венгрия

17:20. Группа B. Дания – Швеция

21:20. Группа A. Германия – Латвия

21:20. Группа B. Норвегия – Словения

18 мая

17:20. Группа A. Финляндия – США

17:20. Группа B. Канада – Дания

21:20. Группа A. Германия – Швейцария

21:20. Группа B. Швеция – Чехия

19 мая

17:20. Группа A. Латвия – Австрия

17:20. Группа B. Италия – Норвегия

21:20. Группа A. Венгрия – Великобритания

21:20. Группа B. Словения – Словакия

20 мая

17:20. Группа A. Австрия – Швейцария

17:20. Группа B. Чехия – Италия

21:20. Группа A. США – Германия

21:20. Группа B. Швеция – Словения

21 мая

17:20. Группа A. Латвия – Финляндия

17:20. Группа B. Канада – Норвегия

21:20. Группа A. Швейцария – Великобритания

21:20. Группа B. Дания – Словакия

22 мая

17:20. Группа A. Германия – Венгрия

17:20. Группа B. Канада – Словения

21:20. Группа A. Финляндия – Великобритания

21:20. Группа B. Швеция – Италия

23 мая

13:20. Группа A. Латвия – США

13:20. Группа B. Дания – Словения

17:20. Группа A. Швейцария – Венгрия

17:20. Группа B. Словакия – Чехия

21:20. Группа A. Австрия – Германия

21:20. Группа B. Норвегия – Швеция

24 мая

17:20. Группа A. Великобритания – Латвия

17:20. Группа B. Дания – Италия

21:20. Группа A. Финляндия – Австрия

21:20. Группа B. Словакия – Канада

25 мая

17:20. Группа A. США – Венгрия

17:20. Группа B. Чехия – Норвегия

21:20. Группа A. Германия – Великобритания

21:20. Группа B. Словения – Италия

26 мая

13:20. Группа A. Венгрия – Латвия

13:20. Группа B. Норвегия – Дания

17:20. Группа A. США – Австрия

17:20. Группа B. Швеция – Словакия

21:20. Группа A. Швейцария – Финляндия

21:20. Группа B. Чехия – Канада

28 мая

17:20. Четвертьфинал 1

17:20. Четвертьфинал 2

21:20. Четвертьфинал 3

21:20. Четвертьфинал 2

30 мая

16:20. Полуфинал 1

21:00. Полуфинал 2

31 мая

16:30. Матч за третье место

21:20. Финал

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины добыла "серебро" чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA и добыла путевку в элиту, где не играла 20 лет.

