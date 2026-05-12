Чемпионат мира по хоккею 2026: расписание, результаты и таблица турнира
Швейцарские Цюрих и Фрибург принимают чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе 2026 года. Турнир состоится с 15 по 31 мая, участие в нем примут 16 сборных.
Команды разбиты на две половины. В группу А попали США, Швейцария, Германия, Великобритания, Финляндия, Латвия, Австрия, Венгрия. А в восьмерке В сыграют Канада, Чехия, Словакия, Словения, Италия, Дания Норвегия и Швеция.
Украинские любители хоккея смогут увидеть трансляции матчей первенства благодаря "Суспильному". Прямые эфире будут доступны на "Суспильне Спорт", региональных каналах вещателя и платформе suspilne.media.
Действующими чемпионами мира являются американские хоккеисты, которые взяли "золото" турнира впервые с 1933 года.
РАСПИСАНИЕ ЧМ-2026 ПО ХОККЕЮ
15 мая
17:20. Группа A. Финляндия – Германия
17:20. Группа B. Канада – Швеция
21:20. Группа A. США – Швейцария
21:20. Группа B. Чехия – Дания
16 мая
13:20. Группа A. Великобритания – Австрия
13:20. Группа B. Словакия – Норвегия
17:20. Группа A. Венгрия – Финляндия
17:20. Группа B. Италия – Канада
21:20. Группа A. Швейцария – Латвия
21:20. Группа B. Словения – Чехия
17 мая
13:20. Группа A. Великобритания – США
13:20. Группа B. Италия – Словакия
17:20. Группа A. Австрия – Венгрия
17:20. Группа B. Дания – Швеция
21:20. Группа A. Германия – Латвия
21:20. Группа B. Норвегия – Словения
18 мая
17:20. Группа A. Финляндия – США
17:20. Группа B. Канада – Дания
21:20. Группа A. Германия – Швейцария
21:20. Группа B. Швеция – Чехия
19 мая
17:20. Группа A. Латвия – Австрия
17:20. Группа B. Италия – Норвегия
21:20. Группа A. Венгрия – Великобритания
21:20. Группа B. Словения – Словакия
20 мая
17:20. Группа A. Австрия – Швейцария
17:20. Группа B. Чехия – Италия
21:20. Группа A. США – Германия
21:20. Группа B. Швеция – Словения
21 мая
17:20. Группа A. Латвия – Финляндия
17:20. Группа B. Канада – Норвегия
21:20. Группа A. Швейцария – Великобритания
21:20. Группа B. Дания – Словакия
22 мая
17:20. Группа A. Германия – Венгрия
17:20. Группа B. Канада – Словения
21:20. Группа A. Финляндия – Великобритания
21:20. Группа B. Швеция – Италия
23 мая
13:20. Группа A. Латвия – США
13:20. Группа B. Дания – Словения
17:20. Группа A. Швейцария – Венгрия
17:20. Группа B. Словакия – Чехия
21:20. Группа A. Австрия – Германия
21:20. Группа B. Норвегия – Швеция
24 мая
17:20. Группа A. Великобритания – Латвия
17:20. Группа B. Дания – Италия
21:20. Группа A. Финляндия – Австрия
21:20. Группа B. Словакия – Канада
25 мая
17:20. Группа A. США – Венгрия
17:20. Группа B. Чехия – Норвегия
21:20. Группа A. Германия – Великобритания
21:20. Группа B. Словения – Италия
26 мая
13:20. Группа A. Венгрия – Латвия
13:20. Группа B. Норвегия – Дания
17:20. Группа A. США – Австрия
17:20. Группа B. Швеция – Словакия
21:20. Группа A. Швейцария – Финляндия
21:20. Группа B. Чехия – Канада
28 мая
17:20. Четвертьфинал 1
17:20. Четвертьфинал 2
21:20. Четвертьфинал 3
21:20. Четвертьфинал 2
30 мая
16:20. Полуфинал 1
21:00. Полуфинал 2
31 мая
16:30. Матч за третье место
21:20. Финал
Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины добыла "серебро" чемпионата мира по хоккею в дивизионе IA и добыла путевку в элиту, где не играла 20 лет.
