Впервые за 20 лет! Украина вышла в элиту чемпионата мира по хоккею

Сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира, где не выступала с 2007 года. Наша команда вошла в топ-2 первенства планеты в дивизионе IA после того, как хозяева турнира поляки не смогли обыграть литовцев в основное время в заключительном матче.

"Сине-желтые" в заключительный день соревнований добыли волевую победу над Японией – 3:1. После этого украинцы поднялись на второе место, однако их судьбы была полностью в руках Польши. "Кадре" нужно было добыть победу в основные 60 минут над аутсайдером турнира Литвой, чтобы выиграть путевку в элиту.

Однако сборная Польши шокировала своих болельщиков. В первом периоде Литва открыла счет, однако за две минуты до конца второго пропустила в ответ.

Казалось, что в решающей 20-минутке хозяева сломят сопротивление соперника, однако те выдержали натиск и перевели игру в овертайм. Это означало, что Литва сохранило место в дивизионе, а Украина повысилась в классе.

Более того, в дополнительное время хозяева пропустили "золотой гол" и проиграли. Таким образом, украинцы вышли в высший дивизион мирового хоккейного первенства. В последний раз наша команда играла в нем в 2007 года, а это значит, что ровно спустя 20 лет она вновь стартует на этом турнире.

