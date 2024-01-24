Чемпион WBA сказал, что конкретно случится в бою Усик – Фьюри

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Махмуд Чарр дал свой прогноз на поединок между Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и Александром Усиком (21-0, 14 КО). По мнению 39-летнего сирийца ливанского происхождения, бой завершится досрочной победой британца.

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Чарр очень уважает крымчанина, считая его настоящей звездой и невероятным бойцом. Махмуд восхищен тем количеством навыков, которые имеет Усик и тем, что он довел их до совершенства. Однако в пользу Тайсона играют его габариты.

"Если Тайсон Фьюри будет драться также, как и в своем последнем поединке с Нганну, то проиграет. Но если ему удасться в своем тренировочном лагере полностью сконцентрироваться на Александре, то я считаю, это поможет ему добиться успеха. Фьюри очень большой и тяжелый. Я думаю, что в 9-м – 10-м раунде Фьюри его остановит", – сказал Чарр в эфире Youtube-канала FL TV.

Как сообщал OBOZ.UA, победитель исторического боя за абсолютный титул в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком получит особенный новый пояс. Непобедимые боксеры 17 февраля сразятся за чемпионство по версиям WBC, WBA, IBF и WBO впервые в истории эпохи четырех поясов.

Бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предположил, что этот бой британца и украинца не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик - Фьюри.

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