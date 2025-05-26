Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдную мысль о том, что результаты чемпионата мира по хоккею, на который не допустили сборную России, не имеют легитимности. Обладатель Кубка Стэнли высмеял уровень первенства планеты, которое накануне завершилось в Швеции и Дании.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Депутат Государственной думы и приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал ЧМ-2025 низкосортными, а также нелепо пристыдил хоккеистов за участие в турнире.

"Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир. Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали", – сказал Фетисов.

До это этот россиянин сравнил хоккейный ЧМ с порнографией. Отметим, что первенство планеты завершилось настоящим абсурдом: после того, как "золото" завоевала команда США отстраненная Россия возглавила мировой рейтинг.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею.

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