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Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
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Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдную мысль о том, что результаты чемпионата мира по хоккею, на который не допустили сборную России, не имеют легитимности. Обладатель Кубка Стэнли высмеял уровень первенства планеты, которое накануне завершилось в Швеции и Дании.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Депутат Государственной думы и приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал ЧМ-2025 низкосортными, а также нелепо пристыдил хоккеистов за участие в турнире.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России
Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

"Честно говоря, пофиг, кто и что там выиграл. Если сборная России не играет, для меня это нелегитимный, несуществующий турнир. Никакого спортивного смысла ЧМ не имел. Стыдно должно быть игрочишкам, которые там выступали", – сказал Фетисов.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

До это этот россиянин сравнил хоккейный ЧМ с порнографией. Отметим, что первенство планеты завершилось настоящим абсурдом: после того, как "золото" завоевала команда США отстраненная Россия возглавила мировой рейтинг.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что участникам ЧМ по хоккею должно быть стыдно играть без России

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею.

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