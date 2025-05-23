Чемпион ОИ из РФ назвал ЧМ-2025 по хоккею 'первенством двора'

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Швеции и Дании. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал первенство дворовым без участия в нем России.

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Об этом Кожевников в патриотичном угаре заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывший хоккеист сделал вид, что не следит за мировым чемпионатом, на котором накануне прогремела главная сенсация турнира – вылет сборной Канады.

"Я вообще не смотрю чемпионат мира. Для меня он пустышка и мне нисколько не интересен. А кому надо – пускай смотрят. Когда нас вернут к участию в чемпионате мира, тогда и будем смотреть матчи и проводить какой-то анализ. А сейчас в нем нет смысла. Без сборной России – это дворовая игра. Сейчас это первенство двора", – сказал Кожевников.

До этого олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что в РФ "нормальные мужики не смотят эту хр*нь", говоря о ЧМ-2025 по хоккею.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов назвал предательством показ матчей хоккейного ЧМ-2025 на российских каналах. Также он пожаловался, что россиян "выгнали, как собак" с первенства.

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