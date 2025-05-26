Абсурд ЧМ-2025 по хоккею: отстраненная Россия возглавила мировой рейтинг

Сборная России по хоккею, которая с 2022 года отстранена от международных соревнований, возглавила мировой рейтинг. Представители РФ не были дисквалифицированы, в результате чего все три года им начисляется баллы на основании их третьего место, которое они занимали на момент санкций.

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Об это пишет портал sportacentrs.com. Журналисты издания подсчитали очки сборных по итогам чемпионата мира, который накануне завершился в Швеции и Дании победой американской сборной. Она получила 1600 рейтинговых очков и поднялась на вторую строчку, имея в активе 3985 баллов.

Команда Швейцарии, которая второй год подряд проиграла в финале мундиаля, продвинулась на третью позицию – 3965 пунктов. Предыдущий лидер рейтинга команда Канады из-за шокирующего вылета от Дании в четвертьфинале ЧМ-2025 рухнула на четвертое место, набрав 3935 очков.

Россияне же засчитали 1520 баллов, что соответствует третьему место в итоговом протоколе. В результате в активе страны-агрессорки стало 3995 пунктов. Это позволило произойти совершенно абсурдной ситуации, когда отстраненная от соревнований сборная возглавила мировой рейтинг.

Отметим, что на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) Россия и Беларусь не включены в общий рейтинг, однако их очки и места высчитываются отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, IIHF не допустила российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх 2026 года в Милане. Это вызвало истерику у олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

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