Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оскорбительно высказался в адрес чемпионата мира по хоккею, который завершился в Швеции и Дании. Депутат Государственной думы нелепо попытался высмеять первенство, на которое не допустили представителей страны-агрессорки.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил абсурдное мнение о том, что турнир по своему уровню якобы не впечатлил и не может ничему научить.

"Этот турнир по уровню ниже плинтуса, и я не буду делать никаких выводов в плане того, чем бы он мог помочь развитию нашего хоккея. Там нечего было смотреть, нечему учиться и нам, и нашим детям. Тем более что нас оттуда выгнали. А мы учились у хороших тренеров, общаясь при этом со многими мировыми звездами. Смотреть эту порнографию – только на любителя. Который ничего не соображает", – сказал Фетисов.

Отметим, что первенство планеты завершилось настоящим абсурдом: после того, как "золото" завоевала команда США отстраненная Россия возглавила мировой рейтинг.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею.

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