Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов впал в патриотичный угар после решения Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить россиян в своих соревнованиях. Бывший биатлонист отметился традиционной для представителей РФ агрессией в адрес европейцев.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат захватнической войны против Украины, добавил, что Россия для полноценного возвращения в мировой спорт должна "ахнуть так, что они сами притащились к нам с просьбой выступать с флагом и гимном".

"Политические события меняются в нашу пользу, поэтому тут никаких секретов нет. Все логично. Вот прошел форум по атомной энергетике, собрались более 100 стран. Весь мир начинает понимать, что с Россией шутить нельзя. И это надо было давно показать, а то нас ни за кого не считали. Надо ахнуть так, что они сами притащились к нам с просьбой выступать с флагом и гимном. По-другому никак не получается. Лидеров всегда уважают. Поэтому Европа начинает это понимать", – сказал Тихонов.

Ранее Украина жестко отреагировала на решение МПК вернуть россиян в свои турниры с национальными флагом и гимном.

Как сообщал OBOZ.UA, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова впала в настоящую истерику из-за условий допуска россиян к ОИ-2026 в Милане.

