Украина ответила, будет ли устраивать бойкот после решения МПК допустить Россию с флагом и гимном

Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бидный прокомментировал восстановление членства России и Белоруссии в Международном паралимпийском комитете. Он подчеркнул, что решение о возможном бойкоте Паралимпиады будет приниматься позже, исходя исключительно из интересов свободной и единой Украины.

"Мы продолжим борьбу за спорт, свободный от российской пропаганды" – сказал Бидный в интервью Tribuna.com, добавив, что Украина уже ведёт работу с организаторами Игр, чтобы не допустить поднятия флага страны-агрессора.

Он также отметил, что ситуация с восстановлением членства России демонстрирует серьёзные проблемы с добросовестностью спортивных организаций. Министр привёл примеры коррупции и влияния России на международные структуры, отмечая, что "ментальность этой страны всегда была основана на пренебрежении правилами и ценностями".

"Интересно, увидим ли мы когда-нибудь признание в том, за сколько рублей продали свою совесть и олимпийские ценности те, кто проголосовал за восстановление права оправдывать на спортивных аренах свое преступление, тех, кто ежедневно убивает и калечит украинцев, в том числе женщин и детей?" – подытожил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которая состоялась в Сеуле 27 сентября, было принято решение восстановить в полном объёме права национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. Теперь они смогут вновь участвовать в соревнованиях с собственным флагом и гимном.

